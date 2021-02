I mastellianI: «Moretti perseguitato? Vada in tribunale» Noi Campani: «E' semplicemente imprenditore che non rispetta la regole e fa il finto martire»

“Non se ne può più di illazioni e falsità. Se Angelo Moretti ha degli elementi vada in Tribunale, non a Benevento dove ha una evidente incompatibilità ambientale, e sporga denuncia. Altrimenti siamo in presenza di un chiaro tentativo di condizionare, attraverso l’utilizzo dei media, le attività amministrative per interessi personali”. Così in una nota la segreteria provinciale e cittadina di Noi Campani a proposito delle dichiarazioni del candidato sindaco Angelo Moretti. “Questa storia del finto martirio deve finire. Buttarla in caciara per coprire le proprie responsabilità di imprenditore che non rispetta le regole è al limite della legge. Dalla questione di ‘è più bello insieme’ alla vicenda del ‘bar dell’orto’, tutte attività legate al Moretti, è chiaro ed evidente la commistione tra interessi, comunicati e strategie politiche. Moretti dovrebbe sapere meglio di altri che le leggi e le norme debbono rispettarle tutti, nessuno può essere esente”, conclude la nota di Noi Campani.