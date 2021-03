Mastella: "Archiviato procedimento contro Nanni Russo" Il sindaco di Benevento: Notizia conferma la serietà e la professionalità del consigliere comunale

“È con enorme piacere che apprendo la notizia, ufficiale, che il consigliere comunale Giovanni (Nanni) Russo ha ricevuto l’archiviazione della sua posizione processuale, giusta decisione del Gip De Chiara del Tribunale di Napoli e su proposta e richiesta del Procuratore della DDA Dott. Landolfi".

Ad annunciarlo è Clemente Mastella, sindaco di Benevento che commenta: "Naturalmente, la notizia non può che confermare la serietà, onestà e professionalità di un consigliere comunale, medico e chirurgo apprezzato e stimatissimo in città, che, fattivamente e con abnegazione personale, opera nella amministrazione della città ed al mio fianco. L’uomo, il professionista, il politico che, con totale rispetto riguardo la Magistratura ed anche dei tempi della giustizia, ha atteso - scrive Mastella - l’esito delle indagini che hanno restituito la verità dei fatti, dichiarandolo “totalmente estraneo ai fatti gravissimi inizialmente addebitati“. Mai nessun dubbio vi era stato sulla onestà dello stesso, che ha sempre offerto la massima e fattiva collaborazione nell’interesse della res publica e nella soluzione di questioni amministrative; consigliere comunale che è stato sempre presente nelle scelte delicate. Sicuramente, l’esperienza amministrativa continuerà insieme perché di persone oneste e perbene come il consigliere Russo Nanni ce ne è bisogno e, come suo amico e Sindaco della città, posso solo confermare e dichiarare (ove ve ne fosse ancora bisogno) l’onore di averlo al mio fianco, ora e per il futuro”.