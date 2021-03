Ricciardi: «Da Stato 60 milioni per i Comuni del Sannio» La senatrice: «Finanziamenti per messa in sicurezza degli edifici pubblici»



"Dallo Stato centrale arriva un segnale di grande attenzione per la Campania e per tutti i territori del Sannio. Per il 2021 sono stati ammessi a finanziamento ben 53 comuni della provincia di Benevento per un totale di 61 progetti, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Risorse che i comuni potranno utilizzare per opere di prevenzione del rischio idrogeologico, ivi inclusi strade, ponti, viadotti, per l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per quelli ad uso scolastico".

Così in una nota, la sen. Sabrina Ricciardi (M5S) componente della Commissione Infrastrutture e Lavori Pubblici a Palazzo Madama.

"In particolare, per questi ultimi il finanziamento copre il miglioramento antisismico, l’adeguamento impiantistico e antincendio, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico. Grazie a questi contributi, le infrastrutture stradali, idriche e sociali e, più in generale, gli edifici pubblici del nostro tessuto urbano saranno dunque più efficienti, più sicuri, più moderni: interventi che spesso per le amministrazioni locali non riescono a portare a termine a causa della frequente scarsità di risorse, che oggi potranno essere progettate e completate".

"Il totale dei fondi destinati ai comuni sanniti è di circa 60 milioni di euro. Questi fondi sono il frutto del lavoro e degli stanziamenti previsti dai bandi del Governo Conte I e II, che ha sempre manifestato particolare dedizione e vicinanza alle nostre aree interne".

Nel dettaglio l’elenco dei singoli comuni ammessi e le risorse assegnate a ciascun progetto.

Airola 850.000

Amorosi 1.000.000

Apice 2.499.802

Apollosa 999.650

Arpaise 998.023

Baselice 1.000.000

Benevento (4 progetti) 500.000 - 2.520.000 - 951.505 - 958.309

Bonea 1.000.000

Bucciano 450.000 - 250.000 - 190.000

Buonalbergo 998.710

Calvi 999.999

Campoli del Monte Taburno 999.700

Casalduni 999.818

Castelpoto 1.000.000

Castelvetere in Valfortore 632.000

Cautano 350.000 - 350.000

Ceppaloni 996.906

Cerreto Sannita 999.580

Circello 995.000

Colle Sannita 999.987

Cusano Mutri 939.440

Dugenta 800.000

Durazzano 1.000.000

Foiano Val Fortore 999.989

Forchia 985.902

Fragneto Monforte 996.080

Frasso Telesino 922.170

Ginestra degli Schiavoni 988.356

Limatola 650.000

Melizzano 708.086

Montesarchio 889.828

Morcone (2 progetti) 697.343 - 250.000

Pago Veiano 999.837

Pannarano 999.818

Paolisi 999.980

Pontelandolfo (2 progetti) 349.600 - 630.000

Reino 1.000.0000

San Giorgio del Sannio (3 progetti) 999.391 - 498.894 - 997.990

San Leucio del Sannio 999.000

San Lorenzello 509.000

San Lupo 1.000.000

San Nazzaro 996.740

San Nicola Manfredi 998.110

San Martino Sannita 999.998

San Salvatore Telesino 999.918

Santa Croce del Sannio 999.981

Sant’Agata de’ Goti 2.500.000

Sant’Arcangelo Trimonte 999.953

Sassinoro 999.800

Solopaca 969.759

Telese Terme 2.230.000

Torrecuso (2 progetti) 445.000 - 550.000

Vitulano 999.983

Totale 59 milioni 988 mila 935 euro