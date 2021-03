Di Maria: Altri 5,5 milioni per strade provinciali Approvati progetti per ripristino sicurezza

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato numerosi progetti per interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza su alcune Strade provinciali.

Il complesso delle risorse finanziarie messe a disposizione per realizzare le opere previste dal Settore Tecnico della Provincia è pari a circa €. 5.500.000.

Questo l’elenco dei progetti paprovati:

1. Progetto Definitivo-Esecutivo per “risanamento dissesti stradali e ripristino piano viabile sulla S.P. n. 63 “Fondo Valle Tammaro” da Castelpagano a Colle Sannita nel Comparto 3 “Titerno-Tammaro” a € 450.000;

2. Progetto definitivo per interventi di ripristino su numerosi tratti della SP 100 ex SS 625 – Comparto 3 Titerno – Tammaro per un importo pari a € 400.000;

3. Ripristino tratti di piano viabile e rifacimento segnaletica lungo le strade provinciali n. 1 “Ciardelli” (tratto bivio S. Giovanni di Ceppaloni – San Leucio del Sannio), n. 3 “Bivio Confini – Bivio Maielli” e n. 7 “Ex SS. 88 – Ceppaloni – Frazione San Giovanni di Ceppaloni", per un importo pari a €. 250.000;

4. Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n° 48 II° Tronco – tratto Castelfranco in M. – Roseto V.F. (confine provincia)” per un importo complessivo di €. 1.124.949,00;

5. Lavori di riammagliamento, miglioramento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n° 59 – Calise - Perazzeta – San Pietro ”, per un importo complessivo di €. 680.000;

6. Lavori di riammagliamento, miglioramento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n° 52 – Castelvetere in V. F. – San Bartolomeo in G.” per un importo complessivo di €. 1.260.000;

7. Lavori di riammagliamento, miglioramento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n° 49 Castelfranco in M. – Bolle Malvizze” per un importo complessivo di €. 760.000;

8. S.P. 160 “Bretella di Pontelandolfo”: risanamento piano viabile interessato da deformazioni e sconnessioni ” per l’importo complessivo di €. 480.000.

Il Presidente Di Maria ha dichiarato: “Gli interventi che il Settore Tecnico ha approntato negli ultimi giorni traggono origine dai sopralluoghi che ho portato avanti negli ultimi mesi lungo la viabilità provinciale. Sono davvero lieto, in modo particolare, per la sollecitudine con la quale sono stati individuati gli interventi per la messa in sicurezza di due strade particolarmente ammalorate nel territorio di Castelfranco in Miscano dopo la mia visita in quel Comune dello scorso 13 gennaio. Anche gli altri interventi approvati, peraltro, fanno riferimento ad oggettive condizioni di criticità sulle arterie provinciali specie nell’area dell’Alto Sannio e del Fortore. E’ appena il caso di sottolineare che si registrano in più punti della nostra rete stradale problematiche tanto rilevanti quanto antiche, frutto, purtroppo, di una drammatica ed atavica scarsità di risorse finanziarie disponibili per la manutenzione ordinaria e straordinaria. In questi mesi stiamo lavorando per recuperare il tempo perduto: l’approvazione del documento di Bilancio del 3 marzo scorso ci consente di varare in tempi brevi ulteriori misure a tutela e per migliorare la mobilità nel Sannio”.