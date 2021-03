8 marzo: Mastella fa gli auguri, la Pepe (Pd) lo bacchetta Il sindaco: «Donne mogli, sorelle, compagne», l'esponente Pd: «Tutto ciò che non si dovrebbe dire»

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha affidato ad un breve commento social i suoi auguri per la Festa delle Donne: «In una giornata particolare il ricordo per le nostre donne :mamme , mogli, compagne , figlie , nipoti . A loro il nostro grazie ».



Augurio che però non è affatto piaciuto ad Antonella Pepe, coordinatrice della segreteria provinciale Pd: «Ecco tutto ciò che non andrebbe scritto oggi. L’#8marzo celebra la giornata internazionale delle donne, la lotta per i diritti, da quello al voto, all’accesso al lavoro, alla libertà di decidere del e sul proprio corpo.

Oggi si ricordano due secoli di battaglie per l’emancipazione, per l’indipendenza, per il diritto ad essere #DONNE, non un appendice di qualcuno, né semplicemente madri, mogli o figlie.

La strada è ancora lunga, a partire dalle nostre stesse istituzioni».