Comunali: riflessioni in corso a destra e sinistra La lenta costruzione delle coalizioni che dovrebbero creare l'alternativa al sindaco uscente

Si terrà presumibilmente domani il nuovo incontro del centrosinistra per stilare il programma per le amministrative: sicuramente non all'Hotel Italiano come avvenuto per gli ultimi due incontri, ma su piattaforma zoom, per via delle restrizioni della zona rossa.

Si dovrebbe discutere dei temi relativi a una delle sezioni stabilite nell'ultimo incontro, e via via si dovrebbe andare avanti così per poi arrivare a unire i lavori e arrivare al programma definitivo.

Qualche frizione negli ultimi giorni si è avuta relativamente ai nomi del candidato sindaco che dovrebbe guidare la coalizione: non sarebbe stata gradita la fuga in avanti su Perifano, che tuttavia è il nome che ad oggi raccoglie più gradimento nella coalizione.

Il niet arriva da Civico 22, non per una questione di gradimento: naturalmente c'è più nulla che poco da eccepire sul profilo di Luigi Diego Perifano, quanto sull'idea di voler cercare un candidato avulso alle logiche politiche cittadine. Eccezioni che possono cadere? Si vedrà nel prosieguo della discussione di coalizione: c'è tempo, visto il rinvio delle elezioni.

Nel centrodestra invece la fase di stallo induce a riflessione chi aveva già prodotto un'accelerata: in Forza Italia la riflessione è aperta anche ad ipotesi estreme, come quella di sparigliare il campo, aprendosi al centrismo.