Crisi covid: nuovo bando per voucher sociali Avviso aperto ai cittadini di Benevento in stato di necessità

In considerazione del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e del conseguente inasprimento delle misure di contenimento che ha portato alla proclamazione della Regione Campania “zona rossa”, condizione che rende i nuclei familiari più esposti agli effetti economici delle misure restrittive adottate, il sindaco del Comune di Benevento, Clemente Mastella e l’assessore ai Servizi Sociali, Luigi Ambrosone, rendono noto che domani, 11 marzo, verrà pubblicato (all’albo pretorio online e nella sezione del sito dedicata all’emergenza Coronavirus “Misure di sostegno a nuclei familiari in difficoltà”) un nuovo avviso pubblico per l’erogazione di voucher sociali (buoni spesa).

L’avviso sarà aperto ai cittadini residenti nella città di Benevento che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta agli effetti delle misure restrittive e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità.

Ai beneficiari saranno erogati voucher per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da spendere negli esercizi commerciali che hanno aderito alla convenzione e il cui elenco è pubblicato sul sito Internet del Comune di Benevento alla sezione “Misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà”

I cittadini che presentano i requisiti di cui al suddetto avviso possono inoltrare istanza, entro e non oltre le ore 12 del 29/03/2021, esclusivamente online nella sezione del sito web del Comune di Benevento “Misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà” accedendo tramite Google Chrome o Microsoft Edge (escludendo, quindi, Internet Explorer) all’apposito link “Domanda online Voucher Sociali (all’indirizzo https://www.vouchercns.it/buonispesa/buonispesa.domanda.php).