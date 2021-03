Giglio (Fdi): «Zona Rossa? Sannio abbandonato» «Neanche una parola di conforto mentre andiamo verso il disastro socio - economico»

Sulla collocazione della Campania in zona rossa, senza differenziazioni per il Sannio, interviene Domenico Giglio, presidente del circolo "Benevento centrale" di Fratelli d'Italia: "Ci risiamo, la caleidoscopica ruota di colori è tornata a virare verso il rosso per il Sannio. Questa volta, abbandonati alla deriva economica e sociale, paghiamo la colpa di un accanimento terapeutico verso una provincia sana. Dal comitato centrale di palazzo Santa Lucia si è alzata una sola voce: "Per il Sannio c'è bisogno di prevenzione".

Sì, perché prevenire è importante, prevenire che si passi dalla padella del virus alla brace viva del desco nudo che molte famiglie si trovano ad affrontare, ma sembra che alla politica cittadina questo non importi. Nessuna parola di conforto o di speranza dalle Istituzioni locali, troppo fedeli al rinato ancien regime. Ma in questo disastro socio-economico che ci conduce verso il nulla creatore , una speranza, una luce, un bagliore lo voglio trovare io. Voglio sperare che la memoria dei miei compaesani sarà forte e vigile dell'esperienza vissuta, quando, nel momento in cui potremo esercitare il nostro diritto di cittadini con l'arma più forte che abbiamo, quella del voto, con vigore di caudium memoriae manderemo via l'ancien regime!"