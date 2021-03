Al tavolo del centrosinistra si aggiunge Claudio Mosè Principe Col gruppo "Civici in Comune": «Benevento deve superare frana che la sta travolgendo»

Al tavolo di centrosinistra si aggiungono i Civici in Comune, gruppo che fa capo a Claudio Mosè Principe: «Con riferimento al prossimo appuntamento autunnale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Benevento, il gruppo civico « Civici in Comune» intende partecipare, con spirito inclusivo e solidale, al tavolo della costituenda Coalizione Riformista, politico-civica, alternativa all’attuale amministrazione.

Il nostro impegno, nel rispetto del lavoro, del ruolo e dell’impegno di Tutti e di Ciascuno, è proteso a fornire un fattivo apporto programmatico per contribuire a definire i cardini di un progetto di rilancio della città.

Benevento, a nostro avviso, ha bisogno di un inedito sforzo comune che abbia l’ambizione, come è stato giustamente detto, di mettere insieme le migliori energie ed esperienze disponibili per “arginare la frana” che la sta travolgendo e, ad un tempo, in netta discontinuità con il passato, miri a ri-organizzare, in una “convergenza tra diversi”, l’idea di città proiettandola verso gli anni 30’ del terzo millennio.

A tale fine, è nostro precipuo volere partecipare, anzitutto, della stesura di un’agile e ambizioso Programma di Governo cui far seguire, appena possibile, la condivisa scelta del Capitano della squadra più adeguato allo scopo. Vincere per ben amministrare.

Noi ci siamo e ci saremo, con passione, impegno, solidarietà e reciproca responsabilità».