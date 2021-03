Nuovo welfare, politiche sociali dell’inclusione e formazione Nuovo tavolo Pd e movimenti in vista delle elezioni amministrative a Benevento

Si è tenuto ieri sera virtualmente il primo appuntamento con le forze politiche e civiche per avviare il lavoro programmatico in vista del rinnovo del consiglio comunale a Benevento, rispetto a cui tutte le forze presenti si pongono in un’ottica alternativa all’amministrazione uscente. Il lavoro è stato avviato con la programmazione del tavolo “Nuovo Welfare, Politiche Sociali dell’Inclusione e della Formazione”, a cui hanno preso parte gli esponenti di Benevento Futuro, Centro Democratico- Moderati, Città Aperta, Civico 22, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Patto Civico, PER e Riformisti.

L’obiettivo è quello di formulare proposte e promuovere iniziative e programmi comuni per favorire il dialogo e l’interlocuzione tra le forze politiche impegnate a coordinarsi per creare una visione della città di Benevento che favorisca interventi di politica sociale.

Gli stessi sono volti a tutelare i giovani, gli anziani, le categorie più vulnerabili della società attraverso l’individuazione di azioni specifiche e la destinazione di risorse a favore del recupero degli spazi sociali inutilizzati per favorire l’aggregazione e le attività sociali.