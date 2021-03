Malies ed ex Orsoline, svolta con l'Urban Center Ok a progetto per 'Piazza Duomo'

L'approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità per la "Riqualificazione funzionale, energetica ed adeguamento sismico degli immobili “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili - Galleria Malies”: Progetto BENLlab".

E' quanto deliberati ieri dalla Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella.

“Con tale progetto – dettaglia l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello - il Comune di Benevento intende partecipare al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) di cui al D.I. n.395/20 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nell’ambito del bando PINQUA, il Comune di Benevento intende realizzare l’Urban Center BENLlab per favorire la condivisione e collaborazione in rete fra realtà produttive e pubblica amministrazione, centri di ricerca, incubatori e soggetti pubblici e privati che operano a supporto delle imprese, in un’ottica di “economia collaborativa” al fine di potenziare l’intera filiera di produzione, consumo e distribuzione del valore. Il progetto nell’ambito delle finalità specifiche del bando, intende riqualificare la zona del territorio del Comune di Benevento tra Via Torre della Catena, Via Porta Rufina e Via Gaetano Rummo ed in particolare gli immobili di proprietà comunale “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili - Galleria Malies”, prevedendo la realizzazione di un Urban Center innovativo, creando uno spazio di incubazione di imprese (a cui verrà dedicata una porzione specifica dell’immobile) ed un luogo di partecipazione ed incontro attraverso la messa a disposizione e la fruizione di spazi “aperti” che stimolino la conoscenza, il dialogo e lo scambio. In particolare, per il complesso delle “Ex Orsoline” il progetto prevede la realizzazione agli ultimi due piani di alloggi per edilizia residenziale sociale, ossia iniziative e programmi che offrono alloggi e servizi di qualità a canoni accessibili anche a chi si trova in una situazione di vulnerabilità economica e/o sociale a causa della quale non riesce ad accedere al mercato privato della casa, mentre per il piano terra saranno allestiti spazi aperti fluidi e modulabili specificatamente dedicati alla “contaminazione funzionale” tra le realtà istituzionali, le organizzazioni rappresentative delle realtà produttive e i giovani studenti/laureati/dottorandi interessati al mondo dell'innovazione, della ricerca e dell'impresa. Per il “Mercato Commestibili - Galleria Malies”, in linea con l’indirizzo programmatico già assunto dall’Ente, si provvederà anche al completamento della cosiddetta “Filiera delle Eccellenze del Territorio”, ovvero un ecosistema funzionale che unisca la commercializzazione dei prodotti enogastronomici di qualità con attività per la loro valorizzazione e innovazione e consenta l’avvio di percorsi di sviluppo di idee imprenditoriali anche in un’ottica di sostenibilità e compatibilità ambientale. Significativo, nell’ambito del progetto in questione, il protocollo di intesa siglato fra il Comune di Benevento, l’Università degli Studi del Sannio e Confindustria Benevento. Con tale protocollo i soggetti pubblici e privati si impegnano a favorire la “contaminazione funzionale” tra le realtà istituzionali del mondo della scienza, le organizzazioni rappresentative del territorio e delle realtà produttive, le agenzie di promozione imprenditoriale, i fondi di venture capital, i finanziatori ed i giovani studenti. Il partenariato si impegna a rendere vivo e fecondo l'Urban Center attraverso attività di animazione gratuite rivolte alle persone fisiche e alle imprese, riguardanti le tematiche e le questioni suscitanti il maggiore interesse, prevedendo forme di coinvolgimento al fine di creare processi di innovazione aperta e ricerca integrata, attraverso lo scambio di idee e conoscenze oltre che l’aggregazione dei diversi soggetti. Altrettanto rilevante sarà la promozione dell'Urban Center e delle sue attività, finalità ed obiettivi ed il suo posizionamento nelle reti locali nazionali ed internazionali. La spesa complessiva dell’intervento ammonta ad € 14.407.686,96”.

Inoltre la Giunta ha dato l'ok alla delibera con la quale si approva “la proposta progettuale trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’avviso pubblico “Italia City Branding”, riguardante la riqualificazione e valorizzazione di “Piazza Duomo Benevento” attraverso la riconversione di uno spazio urbano incompiuto ed inutilizzato in uno spazio di aggregazione sociale e culturale, per l’importo complessivo di € 947.077,99, di cui € 150.000,00 in cofinanziamento ed i restanti € 797.077,99 quale finanziamento pubblico, prendendo atto dell’ammissione al finanziamento statale della proposta presentata dal Comune di Benevento. Nell’ambito della delibera si è approvata anche la convenzione che il Sindaco dovrà sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per accedere al suindicato finanziamento”.

E ancora l'amministrazione Mastella ha detto sì alla “delibera di approvazione del progetto definitivo “I percorsi della storia: la città dei Santi”. Tale intervento rientra nell’ambito del P.I.C.S. ed è volto alla valorizzazione del percorso storico - turistico della città pontificia. In particolare si provvederà alla creazione di un sistema di percorsi didattici tematici, culturali e turistici, caratterizzati in modo da renderli fruibili e riconoscibili mediante l’ausilio di segnaletica tradizionale ed attrezzature a tecnologia digitale. Tali percorsi ingloberanno siti quali: la Rocca dei Rettori, la Via Magistrale (Corso Garibaldi), Palazzo Paolo V, il Seminario, il Duomo. Si riqualificherà e valorizzerà l’accesso da Piazza Orsini all’area archeologica del Museo Diocesano mediante la realizzazione di una struttura in ferro e vetro. Si mirerà, altresì, alla valorizzazione delle dimore natie dei Santi della città: San Gennaro e San Giuseppe Moscati. La spesa complessiva dell’intervento ammonta ad € 1.800.000,00”.