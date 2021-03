Reale: si convochi il tavolo del centro destra "Rompere lo stallo, il confronto già in settimana"

"Mancano sei mesi all'appuntamento elettorale per le comunali di Benevento: un appuntamento importantissimo per la città visto anche il momento difficilissimo che si trova a vivere. Servono progetti, programmi per i cittadini, per commercianti e ristoratori fatti a pezzi da scelte ondivaghe e spesso scellerate".

Antonio Reale guarda alla sfida elettorale: "Forza Italia ritiene di poter dare un gran contributo alla città, con un progetto di centrodestra ovviamente. Tuttavia si sta perdendo troppo tempo tra tatticismi o veti incrociati spesso incomprensibili. Non si può permanere in questo stato di stallo: per questo il direttivo cittadino di Forza Italia chiede al coordinatore provinciale Nascenzio Iannace di prendere in mano la situazione, convocando gli altri partiti e movimenti civici orbitanti nell'area del centro destra al tavolo di coalizione. Provveda, il coordinatore a convocare il tavolo già in settimana, naturalmente nel rispetto delle misure anticovid.

Qui, in maniera ufficiale dovranno emergere le rispettive posizioni, gli eventuali distinguo e dovrà essere palesata la volontà di costruire un'alleanza di centrodestra o l'eventuale contrarietà con tutte le conseguenze che ne derivano".