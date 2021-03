Matera (Fdi): «Vogliamo centrodestra unito, ma vero» Il coordinatore provinciale: «Entro primavera ci confronteremo con altre forze di centrodestra»

Mimmo Matera coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia interviene per illustrare le prospettive del partito sul fronte della costruzione dell'alleanza di centrodestra per le Comunali: "Fratelli d'Italia Sannio è impegnata in un'azione di ristrutturazione del partito, da punto di vista organizzativo, che si rende necessario all'esito del brillante risultato ottenuto alle regionali scorse. Le persone che guardano con interesse alla nostra formazione politica sono sempre di più, tant'è che già il nuovo tesseramento sta registrando un impennata consistente rispetto allo scorso anno.

Siamo, inoltre, impegnati a ridefinire gli aspetti programmatici e di proposte per il Sannio e per il capoluogo in particolare. Complice lo spostamento delle elezioni amministrative, riteniamo necessaria una riflessione politica e programmatica che coinvolgerà gradualmente tutti i soggetti che si sono dimostrati interessati al dialogo con noi.

Quanto alle amministrative di Benevento, l'apparente stallo che domina la politica sannita è invece, a nostro avviso, l'ovvia e naturale conseguenza della confusione che già dominava nella maggior parte delle forze politiche, acuita dal nuovo scenario nazionale.

Noi intendiamo muoverci nel solco della nostra linea politica, portata avanti con coerenza e senso di responsabilità già durante la reggenza di Federico Paolucci e, in sintonia con quanto finora è stato fatto, è nostro compito quello di determinare le condizioni programmatiche e le proposte per costruire la vera alternativa di centrodestra che possa determinare una vera discontinuità con quanto abbiamo dovuto subire negli ultimi quindici anni di assenza di prospettive e di governo della città. Discontinuità che non può limitarsi ai programmi, ma anche alla classe dirigente.

A tal fine, entro la prossima primavera, presenteremo alla città il risultato degli incontri che stiamo svolgendo e ci confronteremo con le forze del centrodestra, sicuri di trovare un'intesa che possa rappresentare discontinuità, identità e prospettive di fiducia per il futuro della città e dell'intera provincia".