Comunali. Mastella: «Accordo con Tibaldi e Zarro» Incontro tra il sindaco e i due esponenti sanniti: «Lavoreremo insieme per percorso comune»

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato Raffaele Tibaldi e Davide Zarro, rappresentanti di un'importante area politica riformista e socialista non solo del capoluogo ma dell'intero territorio provinciale. I tre hanno condiviso la necessità di intraprendere un percorso comune per lo sviluppo di Benevento e del Sannio e di convogliare le proprie forze su un'idea di una città e di provincia con una lista che debba rappresentare al meglio le istanze della nostra terra e dei suoi cittadini.

"Ringrazio Tibaldi e Zarro - ha dichiarato il sindaco Mastella - per aver condiviso un percorso, lo stesso che muove l'azione politica della mia amministrazione. Lavoreremo insieme anche sul programma per le prossime elezioni per creare un percorso comune: ritengo, infatti, che quest'area con i suoi valori rappresenti, dal punto di vista politico, un importante orizzonte per la città di Benevento".