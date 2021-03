Mastella: «Scommettiamo che il Pd perderà ogni elezione?» Il sindaco: «Vogliono fare alleanza con Sibilia? Facciano pure, ma poi chi è Sibilia?»

«Il Pd è esploso, il Movimento Cinque Stelle è imploso, Leu non esiste più»...Woody Allen avrebbe concluso dicendo di non sentirsi bene, da Manhattan a Ceppaloni però ci passa il mondo e Mastella infatti all'autocommiserativo preferisce il battagliero andante e prosegue: «Scommetto che perderanno tutte le elezioni possibili e immaginabili».

E aggiunge: «Le uniche elezioni che ha vinto il centrosinistra sono quelle dell'Ulivo, dove c'ero anche io».



Dunque, dopo aver appurato che alle comunali non c'è verso di accordarsi col Pd locale, accordo che per contro è già archiviato coi Cinque Stelle e benedetto da Sibilia, sottosegretario, Mastella sfida: «Se vogliono fare a meno dei miei voti facciano pure, ma si ricordino che dopo le comunali ci sono le politiche e voglio vedere alle politiche dove vanno senza di me. Senza le aree centrali non vanno da nessuna parte: la sinistra in Italia non vincerà mai, mai, mai. Quindi se vogliono fare l'alleanza con Sibilia facciano pure. Ma poi chi è Sibilia? Chi lo conosce»