Matera: «Fratelli d'Italia non sarà al tavolo di centrodestra» Il coordinatore provinciale «Unità è nostro obiettivo, ma prima dobbiamo organizzare partito»

Fratelli d'Italia non ci sarà al tavolo di centrodestra di questa sera. Lo ha anticipato il coordinatore provinciale del partito della Meloni, Domenico “Mimì” Matera a Ottopagine: «Ne ho già parlato con Iannace in privato, ovviamente, e ho spiegato che non siederemo al tavolo per una questione di rispetto, non per polemica».

Polemiche che non sono mancate negli ultimi tempi nel rapporto tra i meloniani e i berlusconiani sanniti, ma oggi Matera vuole smorzare: «Noi siamo un partito che si sta strutturando, sia in città che in provincia, e abbiamo bisogno di coordinarci, d'altronde tempo ce n'è per organizzarsi, francamente non capisco tutta questa fretta che pure gli altri stanno mostrando di avere. Ovviamente ringrazio Iannace e Forza Italia per l'invito che ci ha rivolto, ma è chiaro che noi abbiamo bisogno prima di fare determinati step: è in corso il tesseramento, dobbiamo capire quante tessere riusciamo a fare in città, che numeri abbiamo a Benevento. Anche perché non avrebbe molto senso poi fare i generali senza soldati, o sbaglio?».



Ma l'obiettivo di Fratelli d'Italia evidentemente non è chiudere la porta a un centrodestra formato “classic” con Lega e Forza Italia, anzi: «Noi siamo per il centrodestra unito, non solo, dico anche che secondo me non c'è nessun'altra alternativa possibile ad una coalizione che ci vede assieme a Forza Italia e alla Lega. Mica possiamo andare col Pd? Ma questo lo abbiamo già chiarito con un comunicato stampa firmato proprio da me, nella scorsa settimana, ed è quanto hanno ribadito i vertici regionali dei partiti nelle scorse settimana. Però vogliamo procedere per gradi: prima il tesseramento, prima l'avvicinamento di cittadini ed elettori al partito e poi sentiremo ciò che pensano, ciò che immaginano per la città di Benevento e in base alle loro indicazioni porteremo le nostre istanze al tavolo di centrodestra, cui, ribadisco, vogliamo partecipare».

E quanto al percorso, nel frattempo Matera ribadisce la volontà di confronto: «Non c'è alcuna preclusione a Forza Italia, e in attesa di sederci al tavolo e vederci di persona possiamo tranquillamente confrontarci telefonicamente, via Skype, in streaming o nei modi che la tecnologia ci consente».

Una decisione dunque già comunicata a Forza Italia, che ha preso atto dell'assenza dei meloniani ma dovrebbe incontrare comunque la Lega per definire un percorso ed eventualmente un termine ultimo per trattare l'alleanza.



Fronte opposto: il centrosinistra ha abbassato i ritmi, in particolare dopo l'avvento di Enrico Letta come segretario nazionale del Partito Democratico. Certo, procedono i tavoli su cui i componenti che dovrebbero prendere parte all'alleanza stanno lavorando per creare il programma: venerdì dovrebbero incontrarsi infatti i componenti del tavolo sulle politiche ambientali, ma sul fronte prettamente politico, cioè quello relativo a nomi e candidati, si assiste a un rallentamento».