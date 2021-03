Psi, Moccia: «Bene approdo Tibaldi e Zarro in coalizione» Il coordinatore provinciale: «Arricchimento positivo della piattaforma in vista delle comunali»

“L’appello da me lanciato di realizzare un’ampia area che vada dai socialisti ai riformisti, progressisti, centristi, democristiani e repubblicani, includendo anche quella parte di società civile, associazioni e comitati ha dato i suoi primi risultati in vista delle amministrative di Benevento. La piattaforma a cui facciamo riferimento si arricchisce del contributo sia dell’Avv. Raffaele Tibaldi che di Davide Zarro. Notoriamente impegnati in politica in città li ha sempre contraddistinti l’impegno sociale a favore delle fasce più deboli. Siamo certi che non sarà la sola adesione alla piattaforma ampia e partecipata che vogliamo realizzare, ma che quanto prima ci saranno altre adesioni”.

Così Mario Moccia del coordinamento provinciale di Benevento del Partito Socialista Italiano.