Pd, domani assemblea dei circoli sanniti L'appuntamento si terrà da remoto

"Si terrà nella giornata di domani, sabato 20 marzo, da remoto, l’assemblea dei Circoli del Partito

Democratico del Sannio per accogliere l’invito del neoeletto segretario nazionale, Enrico Letta, ad

avviare un percorso di consultazione e discussione sulle idee e le forme del nostro «stare insieme»

finalizzato a ricostruire-rigenerare un PD all’altezza delle sfide che il tempo presente impone".

Così Giovanni Cacciano Vice Segretario Provinciale del partito democratico nel Sannio.

"Il mondo dopo la pandemia, la transizione ecologica e digitale, un nuovo protagonismo dello Stato e

delle Politiche Pubbliche, la centralità della persona, le possibilità e i limiti della partecipazione sono

alcuni degli argomenti racchiusi nel documento trasmessoci dal Segretario Nazionale e già inviato ai

Circoli e ai Responsabili Tematici per innescare una riflessione che coinvolga l’intera Comunità del

Partito Democratico.

Il mandato di Enrico Letta apre una stagione straordinaria, complessa e ambiziosa per il partito.

Ognuno di Noi sarà impegnato, nei prossimi mesi, a immaginare e organizzare le «Agorà

Democratiche», momenti di partecipazione, dialogo e confronto, anche inediti, aperti ai nostri Circoli,

alle Associazioni, agli Amministratori Locali, alle Parti Sociali e a Tutti quanti vorranno dedicarsi a

rilanciare la missione progressista, riformista, sociale e popolare dell’Italia".