Lonardo: «Sileri? Imbarazzante su AstraZeneca» «Come può dire, mentre altri sospendono, che qui si va avanti e poi si vedrà cosa decide Ema?»

“Premesso che Astrazeneca sta funzionando e, per ora, nessun nesso pare corrispondere a decessi conseguenti, appaiono inopportune e senza capo né coda le dichiarazioni del sottosegretario Sileri. Dopo le sospensioni effettuate in alcuni Paesi europei e la preoccupazione legittima di quanti in Italia diffidano di Astrazeneca, lui ha dichiarato: “per intanto, si va avanti a somministrare Astrazeneca e, poi, se Ema tra una settimana dovesse decidere diversamente, provvederemo“.

Incredibile! Se si hanno perplessità, ci si fermi, altrimenti si evitino dichiarazioni imbarazzanti e poco opportune. Forse se Sileri saltasse di meno tra un programma televisivo ed un altro e si fermasse un po’ farebbe bene. Chi ha potere per farlo, glielo dica”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.