Aversano si dimette da consigliere «Non ha senso continuare» Al suo posto Rosario Guerra, candidato contro Mastella nel 2016: sosterrà Mastella

Si dimette da consigliere comunale Marcellino Aversano, lo ha comunicato in mattinata aggiungendo sui social un messaggio in cui si dice provato dalle ultime vicende: «Ho attraversato diverse stagioni politiche, fasi entusiasmanti e altre meno. Ho conosciuto vittorie e sconfitte. Ho raccolto soddisfazioni e delusioni. Un viaggio bellissimo nel corso del quale non ho mai patito il peso di ciò che sacrificavo, a partire dal tempo sottratto alla famiglia, al lavoro.

La res publica prima di tutto. Benevento prima di tutto. Ma ci sono stagioni e stagioni. Dopo l’ultimo consiglio comunale, tenutosi giovedì scorso 15 Aprile, faccio fatica a riconoscere il mio ruolo. Non vedo più quelle ragioni dello stare insieme per cui valeva la pena dedicare una parte importante di me. Constatare che si arriva a mettere in discussione la dignità personale è decisamente troppo. Un limite mio, evidentemente. Ma andare avanti non fa per me. Non avrebbe senso continuare così.

Per il profondo rispetto che nutro nei confronti delle Istituzioni, dunque, io mi fermo qui.

Questa mattina ho comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco la mia decisione di rassegnare le dimissioni da Consigliere.

Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi consiglieri, gli assessori e il sindaco, i dipendenti di palazzo Mosti».

Al suo posto entra Rosario Guerra, che si era candidato contro Mastella che però andrà a rimpolpare le fila dei mastelliani, in Noi Campani