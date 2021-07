Alberto Mignone nominato coordinatore cittadino della Lega a Benevento La decisione del numero uno campano, Grant: risorsa importante per il partito con grande esperienza

"In bocca al lupo al neo coordinatore della Lega a Benevento, l'avvocato Alberto Mignone, risorsa importante per il partito e con grande esperienza amministrativa. Andiamo avanti più convinti e determinati che mai. La serietà, l'affidabilità e la buona amministrazione sono e saranno sempre elementi distintivi della nostra azione politica e del progetto di Matteo Salvini. Con la Lega si serve, della Lega non ci si serve".

Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania, l'onorevole Valentino Grant che annuncia il cambio al vertice del partito guidato da Matteo Salvini. Nel pomeriggio di ieri l'ex coordinatore cittadino, Fiore, aveva annunciato le sue dimissioni. In serata l'annuncio della nuova nomina.