Iannace (Fi): «De Stasio si ritira? Ma non è mai stata candidata» Il coordinatore provinciale: «Si è verificato ciò che avevamo previsto dal primo momento»

Arriva la replica di Iannace, coordinatore provinciale di Forza Italia, a Rosetta De Stasio che ha ritirato la sua candidatura: «La De Stasio si ritira ? Non capiamo da cosa visto che non è mai stata candidata. Prendiamo atto che oggi si è verificato quello che Forza Italia ha detto sin dal primo momento. La debolezza assoluta della proposta messa in campo dalla Lega che nel frattempo cambiava interlocutore continuamente ha frenato è rallentato il progetto del centrodestra. Forza Italia ha avviato un franco confronto con il sindaco Mastella per comprendere se ci sono le condizioni per poter lavorare insieme per i prossimi 5 anni. Nel frattempo continua il lavoro per costruire una lista rinnovata e partecipata in grado di dare classe dirigente alla città di Benevento».