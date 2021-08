Conte: «A Benevento il M5S non partecipa a comunali: prima riorganizzare» L'ex premier ufficializza la decisione: «Necessario elaborare prima percorsi virtuosi»

Come detto, è stato l'ex premier Conte a ufficializzare che il Movimento Cinque Stelle non parteciperà alle elezioni: « Il Movimento 5 Stelle non partecipera' alle elezioni comunali di BENEVENTO, previste il 3 e 4 ottobre prossimi. Una decisione sicuramente sofferta, nata a seguito di un confronto costante e diretto con gli eletti del territorio e gli attivisti, ai quali ho chiesto, pur consapevole dell'importante lavoro svolto in questi mesi, di investire tutte le energie disponibili per lavorare insieme alla riorganizzazione, anche territoriale, del Movimento 5 Stelle". Cosi' il presidente del M5S, Giuseppe Conte. "La costruzione di una struttura territoriale solida, attiva e soprattutto partecipata e' un'attivita' che in questo momento richiede la massima attenzione e dedizione da parte di tutti", aggiunge. L'ho detto piu' volte e lo ribadisco con convinzione: i territori devono essere l'anima del nuovo Movimento 5 Stelle, la risorsa principale su cui investire. Ma per far questo e' necessario dare loro gli strumenti utili a definire i processi politici e ad elaborare percorsi virtuosi nella definizione della nostra rappresentanza nelle Istituzioni. E' questo il modo migliore per ripartire con sempre maggiore forza, determinazione e compattezza", conclude».