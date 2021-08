"Sarà Ferragosto amaro, ma Benevento è tornata al fianco dei più deboli" Il sindaco Mastella: "Un milione e 600 mila euro a sostegno dei nuclei familiari più bisognosi"

"Ancora una volta vivremo un Ferragosto amaro. Purtroppo, nonostante il Piano vaccinazioni avanzi nel Paese e anche nella nostra città, il virus continua a segnare le nostre vite, alcune in modo più drammatico di altre. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo: a pagare il prezzo più alto sono state e continuano ad essere le persone più fragili a cui abbiamo cercato di non far mai mancare la nostra vicinanza". così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella interviene alla vigilia di Ferragosto per snocciolare le attività messe in campo dalla sua amministrazione per le categorie più deboli. Per coloro che, anche a causa della pandemia stanno vivendo momenti bui. Fasce deboli e anziani al centro della politica fin qui messa in campo dall'ex guardasigilli che traccia un bilancio in vista anche delle prossime elezioni amministrative di ottobre.

"Il virus ancora in circolazione e l'ondata eccezionale di caldo che sta attraversando il nostro Paese impongono di concentrare le nostre energie per restare al fianco dei cittadini più vulnerabili. Penso agli anziani, ai bambini, ai portatori di handicap, ai senzatetto, a chi soffre la povertà: per tutti loro, in questi cinque anni, abbiamo lavorato, riscrivendo l'agenda politica, affinché non si sentissero soli, o peggio, abbandonati.

Consapevoli del momento di difficoltà, dinanzi a problemi che si trasformavano, non abbiamo mai distolto lo sguardo da chi aveva più bisogno di aiuto, di ascolto o di una mano tesa.

Ho voluto che la nostra vicinanza si concretizzasse in un Piano sociale senza precedenti, unico nel suo genere. La nostra comunità è stata messa a dura prova, bisognava decidere in fretta e mettere in campo un impegno straordinario. Sono abituato a stare non solo tra la gente, ma dalla parte delle persone. Sono un sindaco reperibile h 24 come testimoniano le migliaia di telefonate che ho ricevuto e continuo a ricevere. Ho pubblicato il mio numero di cellulare sui social perché ritenevo giusto entrare nelle case dei beneventani, visto il momento di criticità.

Gli anziani sono stati e sono un pensiero fisso.

Durante le fasi più dure del Covid abbiamo istituito, in accordo e grazie alla Misericordia, il taxi farmaco gratuito - tutt'ora attivo - per gli anziani soli o le persone impossibilitate ad uscire di casa; sulla stessa scia abbiamo garantito, stringendo una collaborazione con la Croce Rossa, la spesa a domicilio. Così pure i pasti caldi. E' dei primi di marzo la battaglia che personalmente ho portato avanti, anche facendo richiesta al governatore della Campania, affinché le categorie fragili ricevessero il vaccino, prima di altre categorie.

In questi anni di governo, non abbiamo dimenticato chi una casa non ce l'ha più e abbiamo varato una serie di azioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale estrema, aumentando i posti letto per i senzatetto, istituendo un registro anagrafico dei senza dimora e stringendo alleanze con le organizzazioni più attive nelle azioni di accompagnamento sociale nei casi di povertà più acuta.

In questa direzione vanno anche l'istituzione di un punto di ascolto per persone in difficoltà, l’assistenza specialistica presso le scuole per circa 80 bambini autistici con una figura professionale aggiuntiva e differente rispetto ai professori di sostegno, le azioni di abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di percorsi pedonali sicuri ed il bonus di 600 euro per i portatori di handicap.

I cittadini di Benevento, soprattutto i più fragili, ora sono meno soli.

Quest'anno, il nostro bilancio di previsione stanzia 1 milione e 600 mila euro a sostegno dei nuclei familiari più bisognosi con misure relative alle spese di affitto, alle utenze domestiche, ai voucher alimentari, alla mensa e al trasporto scolastico gratuiti per i più piccoli.

Di queste e altre misure vado particolarmente fiero: Benevento è finalmente tornata al fianco dei più deboli.