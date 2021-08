Comune: arrivano voucher alimentari e buoni affitto per famiglie in difficoltà Lo annunciano il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Ambrosone comunicano che sono in corso gli avvisi pubblici per il sostegno alle famiglie in difficoltà con la possibilità di poter accedere al beneficio dei Voucher alimentari, Bonus per i canoni di locazione per il periodo Gennaio- Giugno 2021 e Bonus Utenze domestiche per il periodo Gennaio –Giugno 2021.

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, possono presentare domanda attraverso il sito del comune di Benevento, accedendo alla sezione “aree tematiche” per poi accedere al link sostegno sociale.

In tale sezione e link risulta rappresentato l’avviso per la verifica dei requisiti e l’accesso alla piattaforma digitale in cui, compilando i dati richiesti con il perfezionamento dell’invio digitale della domanda, si avrà diritto alle misure di sostegno sociale previste.

I nuclei familiari aventi diritto potranno ricevere tutte le tipologie di sostegno senza l’esclusione di una misura rispetto all’altra.

Le misure a sostegno previste sono:

Voucher alimentari da poter spendere presso tutti i negozi alimentari convenzionati fino alla somma di 400 euro.

Bonus Utenze domestiche, (Luce, Acqua e Gas) con accredito sotto forma di liquidità sul proprio conto corrente e simili per un importo fino a 300 Euro.

Bonus Canoni di Locazione con accredito sotto forma di liquidità sul proprio conto corrente e simili per un importo fino a 500 Euro

Si ricorda che la scadenza dei rispettivi avvisi è prevista per il giorno 28/08/2021.

Per ogni informazione è possibile contattare il Settore Politiche Sociali e Servizi al Cittadino ai seguenti recapiti telefonici: 0824/772606 – 658- 662 o inviare mail a emergenzacovid@comunebn.it