Rosa con Mastella, Nazzaro con Perifano: la sfida a colpi di endorsement Il giovane medico col sindaco uscente. Il ginecologo, deluchiano di ferro, con lo sfidante

Si sfidano a colpi di candidature "pesanti" (oltre che su tutto il resto) Mastella e Perifano.

In mattinata era arrivato l'annuncio di Alessandro Rosa, giovane radiologo interventista di recente tornato nel Sannio, al San Pio, che aveva annunciato il sostegno a Mastella: «Benevento mi ha dato tanto negli anni, e quei sorrisi, quegli attestati di stima che ho ricevuto in questi mesi mi dicono che devo restituire ciò che posso: l'amore è anche gesti concreti.

Mi candiderò alle prossime comunali per questo: Benevento ha vissuto e vive un momento difficile, sento il bisogno di aiutare. Aiutare a consolidare ciò che si è fatto in questi anni, aiutare a completare il percorso illuminato che Clemente Mastella ha immaginato per Benevento, aiutare a migliorarlo in base alla mia esperienza».

Poche ore dopo è stato il turno di Alfredo Nazzaro, specialista in ginecologia ed esperto di procreazione assistita, da sempre impegnato sul fronte dei diritti umani, (e deluchiano di ferro) che ha annunciato il sostegno a Perifano e all'alternativa per Benevento: «Con Luigi abbiamo una lunga consuetudine politica che risale agli inizi degli anni novanta quando provammo, con pochi altri e devo dire con qualche soddisfazione e successo, a tenere in vita il mondo laico, liberale e socialista a Benevento e nel Sannio – ricorda Nazzaro. Nel corso del tempo abbiamo condiviso diverse battaglie politiche così come non sono mancati motivi di dissenso, come è giusto e naturale che sia tra persone che conservano un’autonomia di giudizio e di pensiero.

La scelta, dunque, - conclude Alfredo Nazzaro – è tutta sull’autorevolezza e lo spessore delle candidature in campo. E sostenendo Luigi Diego Perifano scelgo non il meno peggio ma il meglio che c’è in campo. Il tutto – conclude – nella consapevolezza che non può esserci Città senza sentimento di Città; non può esserci futuro senza innovazione; non può esserci turismo senza cultura. Tutte cose che negli ultimi anni mi sono sembrate ai margini del dibattito e dell’agire politico a Benevento e che Luigi ha le capacità e la sensibilità per rimettere al centro».



Per Nazzaro anche l'endorsement di Perifano: «Di Alfredo Nazzaro ho sempre apprezzato la Passione con cui vive l’impegno politico. Una Passione con la “P” maiuscola, fatta di idee, valori e principi. Saperlo al mio fianco in questa competizione elettorale è dunque per me motivo di orgoglio. Da persone libere ci spenderemo per il futuro della nostra Benevento».