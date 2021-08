Moretti inaugura La Stanza aperta Una stanza zoom per dialogare con il candidato sindaco della Coalizione ArCo

Da oggi, ogni giorno dalle ore 15 alle ore 15.30 Angelo Moretti, candidato Sindaco per la Coalizione ArCo alle prossime elezioni comunali di Benevento del 3-4 ottobre 2021, apre la sua stanza Zoom per dialogare con chiunque voglia conoscerlo o con chi, pur conoscendolo, voglia fargli domande di approfondimento sul programma di governo della città.

Ogni mattina, alle ore 11.00, nella pagina Facebook denominata Angelo Moretti sarà pubblicato il link di accesso alle ore 15.00 alla stanza zoom.

Il vero valore di una campagna elettorale è l'incontro. Purtroppo non riusciamo ad incontrare e conoscere tutti, per questo la stanza del candidato sindaco Angelo Moretti è aperta, oltre che fisicamente ogni giorno nella sede di Civico22 a Via Traiano, anche on-line in Zoom.