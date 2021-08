Giglio: appoggio De Stasio per cambiare rotta Così il presidente circolo Benevento centrale di Fratelli d'Italia

"Fare politica per me non è mai stata una scelta, ma una questione caratteriale, non sono mai riuscito a stare zitto dinanzi alle ingiustizie! Ho iniziato che avevo 14 anni con le lotte studentesche, per poi tesserarmi a 17 anni e dal quel giorno fino al giorno che ho avuto l'onore di votare ad ora sono stato sempre dalla stessa parte con la stessa coerenza. Mi sono battuto e continuerò a farlo comunque vada perché è parte della mia indole, denunciare dal semplice fosso in strada a battaglie che riguardano i diritti sociali e dei giovani, la cronaca locale mi è testimone".

Così Domenico Giglio Presidente del circolo "Benevento centrale" di Fratelli d'Italia annuncia il suo sostegno per le prossime comunali alla candidata a sindaco Rosetta De Stasio.

"Come ho sempre detto se la politica sociale serve a salvare il presente i giovani salveranno il futuro. Oggi ho deciso che non mi basta più essere il megafono di chi non ha voce, ma voglio fare qualcosa in più per la città che amo e che purtroppo ha visto tanti miei coetanei andar via anche per colpa di una politica scellerata. Ho deciso di candidarmi (con Rosetta De Stasio sindaco) anche se so che molti sono stanchi anche di sentir parlare di politica o semplicemente la battaglia delle amministrative la vivono divisi tra le mille richieste di voti di amici e parenti.

Bisogna osare se si crede nel cambiamento e osare insieme, con il vostro aiuto questo sarà possibile".