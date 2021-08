Movimento Cinque Stelle: Parente si candida con Perifano Il pediatra, attivista del Movimento: «Perifano persona seria, onesta e competente»

Come già annunciato sul Roma, Carlo Parente, esponente storico del Movimento Cinque Stelle, si candiderà con Alternativa per Benevento di Perifano: "Mi è sempre piaciuta la Politica, quella con la P maiuscola, sinonimo dell'etica, come la intendevano i Greci. E come tanti italiani onesti, da decenni cerco di incanalare le istanze di giustizia sociale, di solidarietà, di bene comune, laddove si è affermata, in Italia, una partitocrazia corrotta e collusa. Io sono sempre stato da un'altra parte. E per continuare ad affermare tutto questo e con la coscienza di chi ora ritiene indispensabile scendere nell'agone, ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali di Benevento”.

Così Carlo Parente, medico pediatra in servizio all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, annuncia la propria candidatura al Consiglio Comunale. Concorrerà in una delle liste in sostegno di Luigi Diego Perifano. Una scelta, quella di Parente, in linea con l’impegno già profuso dal medico beneventano nella fase di elaborazione del programma di governo di ‘Alternativa per Benevento’, occupandosi in particolare – quale attivista del Movimento Cinque Stelle – di ambiente e sanità.

“Mi candido con Luigi Diego Perifano perché lo ritengo una persona seria, onesta e competente. E’ dunque il garante ideale per realizzare il programma della coalizione. Un programma in netta e totale discontinuità con l’amministrazione Mastella e finalizzato a produrre quel cambio di passo necessario alla Città di Benevento".