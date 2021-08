Perifano: «Parente? Con il Movimento condividiamo l'obiettivo, l'ho detto» Il candidato sindaco di Alternativa per Benevento: «Prima risposta al mio appello al M5S»

“Sono felice per la scelta di Carlo Parente di candidarsi in una delle liste in mio sostegno. Insieme avevamo avviato un percorso e insieme lo porteremo a termine: Benevento ha bisogno di passione, competenze ed energie per imboccare la strada del cambiamento”.

Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, commenta le parole con cui Carlo Parente – storico attivista del Movimento Cinque Stelle – ha annunciato la propria candidatura al Consiglio Comunale.

“L’impegno diretto di Parente – prosegue Perifano – è una prima, importante e positiva risposta all’invito che ho rivolto alcuni giorni fa agli elettori e agli attivisti del Movimento Cinque Stelle a essere della partita al mio fianco. Le affinità, le idee e i valori sui quali ci siamo incontrati nelle settimane scorse, e che restano pienamente centrali nel programma della coalizione, rappresentano infatti un patrimonio da non disperdere. Abbiamo, d’altronde, un obiettivo comune: liberare la Città da chi si è preoccupato, una volta giunto a palazzo Mosti, di coltivare esclusivamente interessi di parte e di partito, abbandonando Benevento alla disamministrazione”.

Conclude dunque Perifano: “C’è chi per darsi una forza che non ha più è disposto a candidare tutto e il contrario di tutto, riproponendo le condizioni che hanno mortificato ruolo e funzione del Consiglio Comunale negli ultimi cinque anni, e chi invece vuole restituire serietà alla politica cittadina presentando una squadra coesa e in grado di amministrare la Città una volta vinte le elezioni”.