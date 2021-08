Città Aperta: «Ma per Moretti l'unico competitor è Perifano?» «Vuol recuperare consensi, facendo polemiche di scarsiissimo interesse per il corpo elettorale»

Arriva la replica di Città Aperta a Moretti, in merito all'appello al voto rivolto all'elettorato Cinque Stelle: «L’appello del candidato sindaco Angelo Moretti all’elettorato dei 5 stelle sollecita una breve riflessione. Non è in discussione, evidentemente, il tentativo di Moretti di recuperare consensi, ma sorprende che nel farlo il candidato sindaco della coalizione Arco abbia deciso di rinfocolare inutili polemiche, peraltro di scarsissimo interesse per il corpo elettorale, molto più interessato ai problemi della quotidianità che alle solite beghe politiche ed alle dispute personalistiche. A questo punto - e alla luce di alcune altre recenti note dei suoi sostenitori - è legittimo porsi l’interrogativo: ma per Arco è Luigi Diego Perifano l'unico competitore da contrastare? Se è così ne prendiamo atto, nella consapevolezza che a questo punto, approssimandosi la fase cruciale della campagna elettorale, toccherà sempre più alla coalizione Alternativa per Benevento incarnare coerentemente e tenacemente le ragioni della forte insoddisfazione di tanti cittadini per l’operato dell’Amministrazione uscente».