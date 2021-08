Casaleggio: a Benevento niente lista M5Stelle per fare un favore a Mastella Così il presidente associazione Rousseu, sulle ultime mosse del Movimento

"A Benevento hanno deciso di non presentare una lista credo per fare un favore a Mastella”. Così Davide Casaleggio, presidente associazione Rousseu al tg quattro riaccende il dibattito sul passo indietro del Movimento Cinque Stelle in città.

E ancora “La strategia del Movimento Cinque Stelle nei comuni – ha commentato il figlio di Gianroberto, fondatore del Movimento - sta patendo il cambio di metodo. Si è passato da un metodo in cui le candidature erano un mezzo per portare a termine un programma scritto con i cittadini ad oggi in cui si hanno candidature come fine per piazzare qualcuno o fare un favore a qualcun altro”.