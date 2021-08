Assemblea Pd: «Sostegno a Perifano e ad Alternativa per Benevento» Ribadita all'unanimità la linea politica per le amministrative

Ok dall'assemblea provinciale Pd al sostegno a Perifano. Da Molinara, con Zarro presidente, si ufficializza il sostegno all'Alternativa per Benevento: «Nel rispetto dell'autonomia e delle decisioni dei gruppi dirigenti locali e comunali, la federazione provinciale Pd sostiene la nascita di formazioni civiche che aggreghino il centro sinistra, inclusive del mondo delle associazioni del volontariato, del lavoro. Auspica, nei comuni al voto, un protagonismo del Pd non solo sul piano candidati ai rispettivi consigli comunali, ma anche nelle idee e nei progetti per le comunità, a partire dalla centralità dei tempi imposti dal Recovery fund, sviluppo sostenibile, giustizia sociale, parità di genere, servizi alla persona, trasparenza e legalità.

Con riferimento alla città capluogo, unica competizione elettorale con comune superiore ai 15mila abitanti, in coerenza con i precedenti deliberati degli organismi cittadini e provinciali, si conferma il sostengo alla coalizione politico-civica di centro sinistra “alternativa per Benevento” e al candidato sindaco Luigi Diego Perifano».