Barone: «Solidarietà a Patrizia Callaro: ignobile attacco sessista» Il presidente Asi in difesa della consigliera: «Se satira diventa offensiva è calunnia»

"Solidarietà e vicinanza all'amica consigliere comunale Patrizia Callaro, vittima di un ignobile attacco sessista". Così il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone. "Quando la satira diventa offesa si travalica il campo dell'ironia si approda in quello della calunnia", prosegue Barone che aggiunge: "Il confronto in campagna elettorale dovrebbe svolgersi sui contenuti e sui programmi, sulle differenze di idee e giammai sulla denigrazione dell'avversario". Per Barone "la speranza è che si torni sulla retta via del civile confronto senza 'imbastardire' il clima elettorale. A Patrizia Callaro, ottima professionista e capace consigliere comunale che ha lavorato con abnegazione per le Pari Opportunità, consiglio: 'Non ti curar di loro ma guarda e passa'", conclude il presidente dell'Asi.