Giovanna Megna (Civico 22): «Solidarietà a Callaro: politica deve indignarsi» «Gesto isolato? No, basta guardarsi intorno»

Anche Civico22 interviene per dare solidarietà a Patrizia Callaro, con Giovanna Megna: «Di fronte alla vilta’ di tali gesti non possiamo tacere: la critica politica deve cedere il passo alla profonda indignazione.

Potremmo pensare che questo sia un gesto isolato, invece è sufficiente leggere il Barometro dell’odio di Amnesty International per rendersi immediatamente conto di come uno dei bersagli principali dell’odio in rete siano le donne, soprattutto quando assumono un impegno politico.

Sono certa di parlare a nome del Gruppo di parità di genere e di tutto Civico22 nella ferma condanna e nell’esprimere solidarietà a Patrizia Callaro.

Questo è l’ennesimo esempio di come la discriminazione nei confronti delle donne sia un problema irrisolto e fondamentalmente culturale, dinanzi al quale la presa di distanza è necessaria ma non sufficiente.

