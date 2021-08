Perifano: «Inaccettabile quanto accaduto a Callaro. Ma Mastella non dia lezioni» «Ricordo bene le offese sessiste, in pubblico comizio, ad una parlamentare in carica»



Deploro quanto accaduto alla consigliera Callaro e considero inaccettabile ogni eccesso.

Allo stesso tempo apprezzo l’annuncio di Mastella di voler abbassare i toni e concentrare gli sforzi affinché il confronto elettorale si svolga sui temi programmatici, gli unici in grado di appassionare i beneventani. Io l’ho pensata così dall’inizio, conformando, per scelta e temperamento, le mie modalità di comunicazione a principi di moderazione, compostezza, civiltà. E questo anche quando non mi sono stati risparmiati squallidi attacchi personali (più consoni a gazzarre paesane che alla tradizione politica cittadina), ai quali ho risposto non con insulti ma con la fermezza delle mie idee e la coerenza delle mie azioni. Sono convinto che la lotta politica non debba mai far venire meno il rispetto per le persone. Mi permetto di osservare però che proprio dalle parti di Mastella nel passato, è stata inaugurata, addirittura in un pubblico comizio, la saga delle offese sessiste nei confronti di una parlamentare in carica. Posso solo augurarmi che i buoni propositi manifestati dal candidato Mastella per rimettere al centro del dibattito le questioni amministrative non durino il tempo di un comunicato stampa.