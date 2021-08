Dal Pd si stacca "Essere Democratici": «Daremo vita a una lista per Mastella» 42 tra dirigenti e amministratori firmano documento: «Siamo in disaccordo con dirigenza Pd sannita»

42 trra dirigenti, amministratori e iscritti del Pd danno vita a Essere Democratici, l'area in rotta con la federazione provinciale che si trasformerà in una lista a sostegno di Mastella: «Noi sottoscritti dirigenti politici e amministratori del Partito Democratico del Sannio, sottoscrittori del documento politico "Essere Democratici", condividiamo e ci sentiamo impegnati a sostenere la linea politica dettata nel documento del 15/7 u.s. dal Segretario regionale Leo Annunziata per le prossime elezioni amministrative di Benevento. Siamo, infatti, profondamente convinti che il Partito Democratico sannita non debba continuare ad isolarsi dalle dinamiche politiche ed istituzionali regionali, ma debba, invece, essere impegnato nella costruzione di una coalizione di centrosinistra tra le forze che hanno portato alla vittoria il Presidente De Luca alle ultime elezioni regionali.

Una coalizione che va dal PD al Movimento Noi Campani e che ricomprende le altre forze che siedono nei banchi della maggioranza in Consiglio regionale, così come del resto si sta delineando nelle altre città capoluogo campane chiamate al voto.

Ci sentiamo impegnati, conseguentemente, ad affiancare il gruppo consiliare del PD al Comune di Benevento per la presentazione di una lista recante il nome della nostra area "Essere Democratici" a sostegno del candidato sindaco del Movimento Noi Campani on. Clemente Mastella.

Riteniamo che l'alleanza regionale debba essere rappresentata e realizzata, dove possibile, in tutti i Comuni Sanniti chiamati al voto amministrativo e in tutte le altre istituzioni territoriali.

Favoriremo, dunque, al termine della tornata elettorale di ottobre, la costituzione di un tavolo di coalizione per affrontare insieme i successivi passaggi elettorali di secondo livello e dare organicità politica all'assetto istituzionale territoriale.

Non condividiamo l'impostazione dell'attuale gruppo dirigente del PD sannita, che sta portando il nostro Partito su una strada avventurosa senza sbocchi né futuro, condannando ancora una volta una parte dei nostri dirigenti e dei nostri amministratori all'isolamento e all'irrilevanza politico-istituzionale.

Convinti, invece, che nostro compito sia quello di rappresentare in un modo diverso e più costruttivo il Partito Democratico nel Sannio, concorreremo ad un serrato confronto programmatico con le forze alleate del centrosinistra per stringere un patto di governo e di rilancio del nostro territorio per i prossimi anni, da realizzare con l'appoggio ed il sostegno del Presidente De Luca e del governo regionale."

Raffaele Del Vecchio (Assemblea Nazionale – Segreteria Regionale)

Rossano Insogna (Sindaco di Melizzano - Presidente della Direzione Provinciale)

Francesco De Pierro (Capogruppo PD Comune di Benevento - Direzione Provinciale)

Cosimo Lepore (Consigliere Comunale di Benevento – Segreteria Regionale)

Domenico Vessichelli (Sindaco di Paduli - Consigliere Provinciale)

Mario Pepe (Sindaco di San Giorgio del Sannio)

Giuseppe Lamparelli (Assemblea Provinciale)

Alfonso Ciervo (Presidente Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti)

Giovanni Moriello (Segretario di Circolo di Telese Terme - Assemblea Provinciale)

Carlo Falato (Vicesindaco Guardia Sanframondi)

Francesco Galietta (Vicesindaco di Melizzano)

Domenico Iannotta (Assessore Comune di Sant’Agata de’ Goti)

Angela Iannotta (Assessore Comune di Sant’Agata de’ Goti)

Alessia Accettola (Assessore Comune di San Giorgio del Sannio)

Vincenzo Cesare (Assessore di Melizzano)

Antonietta Bernardo (Consigliere Comunale di Airola)

Teresa Teta (consigliere Comunale di Telese Terme)

Vincenzo Parziale (Consigliere Comunale di Calvi)

Alfonso Topputo (Consigliere Comunale di Cusano Mutri)

Pietro Conte (Consigliere Comunale di Cusano Mutri)

Gianluca Salvatore (Consigliere Comunale di Cusano Mutri)

Michela Insogna (Consigliere Comunale di Melizzano)

Eliafrancesca Pacelli (Consigliere Comunale di Melizzano)

Amalia Meola (Consigliere Comunale di Melizzano)

Carmine Pesce (Consigliere Comunale di Moiano - Segretario di Circolo - Assemblea Provinciale)

Mario Landolfi (Consigliere Comunale di Paolisi - Segretario di Circolo - Direzione Provinciale)

Giuseppe De Nigris (Consigliere Comunale di Paupisi)

Achille Antonaci (Consigliere Comunale di Ponte)

Giancarlo Pepe (Consigliere Comunale di San Nazzaro)

Achille Botticella (Consigliere Comunale di Sant’Angelo a Cupolo)

Vincenzo Capasso (Consigliere Comunale di Tocco Caudio)

Gianluca Tontoli (Consigliere Comunale di Tocco Caudio)

Adele De Mercurio (Assemblea Regionale – Direzione Provinciale)

Umberto Schipani (Assemblea Regionale)

Carlo Alberto Aldi (Assemblea Provinciale)

Luigi Alloro (Assemblea Provinciale)

Aurelio Grasso (Assemblea Provinciale)

Riccardo Iasiello (Assemblea Provinciale)

Antonio Iorillo (Assemblea Provinciale)

Luigi Varricchio (Assemblea Provinciale)

Daniela Giordano (Assemblea Provinciale)

Albino Riviezzo (Ex Segretario Provinciale DS - Airola)