Elezioni. Cgil: "Un Governo della città che non tralasci nessuno" "Quali i programmi dei candidati sindaci?". La Confederazione avvia fase di ascolto

“Riteniamo che chi vuole porsi alla guida della città di Benevento deve mettere al centro del programma di governo i temi del lavoro, dei giovani, delle donne e degli anziani”.

Così la Cgil di Benevento che accende i riflettori sui programmi elettorali dei candidati sindaco che si sfideranno alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. La Confederazione chiede ai candidati chiarezza su determinati temi. “Declinare questi temi significa, a giudizio della CGIL di Benevento, rilanciare le questioni dell’edilizia scolastica, della qualità dell’abitare, dei servizi agli anziani e ai bambini in età prescolare, di una formazione sempre più di qualità, di efficaci servizi sanitari, di una efficiente mobilità delle persone e delle merci, di un welfare che riduca le forti disparità tra i cittadini. Una rete di servizi che non lasci indietro nessuno.

Bisogna rilanciare il grande tema del futuro delle aree interne e della grande opportunità data dai fondi del PNRR. Insomma, questo territorio ha necessità di risposte urgenti, mirate e immediate a tali problematiche. I dati disastrosi del nostro territorio circa lo spopolamento indicano che non c’è più tempo da perdere.

La Cgil di Benevento, in vista delle elezioni del sindaco della città capoluogo del prossimo ottobre, inizierà, nei prossimi giorni, una fase di ascolto e di confronto su proposte reali, in singole iniziative pubbliche, con i candidati sindaci che chiederanno di partecipare, per ascoltare quali sono le loro proposte sulle tematiche qui solo accennate”.