Edilizia scolastica e Covid, al Sannio 2 milioni e 638mila euro: ecco l'elenco Adeguamento strutture. L'annuncio della senatrice Sabrina Ricciardi del Movimento 5 Stelle

Sono oltre due milioni e mezzo di euro i fondi stanziati per l'edilizia scolastica per i comuni del Sannio. A Darne notizia è la senatrice Sabrina Ricciardi: "Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie relative all'avviso pubblico di 270 milioni di euro destinati agli enti locali e da utilizzare per l'affitto di spazi dedicati alla didattica, per i noleggi di strutture modulari e per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento delle aule.

La misura - a cui ha lavorato anche la nostra Sottosegretaria Barbara Floridia (M5S) - è indirizzata ad una popolazione scolastica di oltre 800.000 studenti italiani, che potranno così iniziare l'anno scolastico 2021/2022 in presenza e soprattutto in sicurezza.

Gli importi serviranno anche per mettere a disposizione dei nostri ragazzi più aule e spazi più ampi, tutelando il diritto alla studio e assicurando loro degli ambienti adeguati e sicuri".

Al Sannio sono destinati 2.638.767 milioni di euro, distribuiti ai 13 comuni che hanno risposto all'avviso pubblico e che sono stati ammessi al finanziamento. In particolare, di seguito si riportano gli enti e i relativi stanziamenti: Benevento (750.000 euro in totale), Buonalbergo (150.000 euro), San Leucio del Sannio (50.000), Paupisi (180.000), San Giorgio La Molara (175.000), Castelfranco in Miscano (85.000), Morcone (180.000), Calvi (150.000), Paduli (250.000 in totale), Ceppaloni (212.000 in totale), Telese Terme (119.767), Apice (100.000), San Giorgio del Sannio (237.000 in totale).