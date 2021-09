Mastella: i miei avversari pensano solo a fregare me... non ai problemi Sulla riunione per il preliminare di variante del Puc: nessuna scorrettezza, iniziativa senza senso

“Ho già approfondito con i miei avvocati e ho chiesto anche al Prefetto, non c'è assolutamente alcun problema, interromperemo ma quel che dicono è una stronzata”.

Il sindaco uscente Clemente Mastella gela i suoi competitor che lo hanno accusato di scorrettezza riguardo alla recente riunione al settore Urbanistico per il Preliminare di variante al Puc. Un appuntamento che, secondo Moretti, Perifano e De Stasio, esulerebbe completamente dall’ordinaria amministrazione a cui dovrebbe limitarsi la Giunta comunale uscente nel periodo elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale. La decisione di avviare le consultazioni sul Puc rappresenterebbe una palese turbativa della campagna elettorale in corso, tanto da ricorrere al Prefetto chiedendone l'intervento.

“Voglio ricordare – esordisce Mastella – che la campagna elettorale non è ancora ufficialmente iniziata. Non sappiamo ancora con certezza chi sono i candidati, magari non mi presento io o non si presenta Perifano, del resto – affonda - non credo che raccoglierà performance eccezionali quindi potrebbe anche ritirarsi un po' prima. E mi fa specie che lui che è un giurista dica cosa fuori senso”.

E poi torna a ribadire: “Questi invece di occuparsi dei problemi della gente, tutti e tre insieme, hanno un'unica avversione: Mastella. Non dormono la notte per pensare “fottiamo Mastella”, io voglio fregare i problemi. Loro che fanno? Io faccio solo questo e per il bene della mia gente. Ma è davvero singolare che si ritrovino insieme solo contro di me”.