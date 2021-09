Benevento, comunali: parte la carica dei 600 Da oggi a domani la presentazione delle liste: saranno 20, per oltre 600 candidati

Show down, dunque. Dopo mesi di trattative, veleni, incertezze e colpi di scena oggi, e al massimo entro domani il quadro delle elezioni comunali 2021 nel capoluogo sarà completamente definito. Definito nei protagonisti, negli attori principali, nelle squadre che si affronteranno, presumibilmente senza esclusione di colpi visto l'antipasto già degustato in questi mesi, e ovviamente anche nelle comparse. Si perché oggi si apre la finestra per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale di Benevento: si chiuderà tassativamente domani, alle ore 12. Un quadro ormai già quasi completamente definito: si attende solo l'ufficialità e naturalmente i dettagli, ma il contorno, il soggetto e i contenuti principali sono già ben noti, con la città e i social già vestiti abbondantemente da campagna elettorale.

E dunque, 20 dovrebbero essere le liste salvo sorprese a questo punto abbastanza improbabili: 10 quelle che sosterranno il primo cittadino in carica, Clemente Mastella, provando a garantirgli ulteriori cinque anni alla guida di Palazzo Mosti, altrettante quelle dei suoi avversari, che sono tre, Luigi Diego Perifano con l'Alternativa per Benevento, Angelo Moretti con Arco e Rosetta De Stasio in quota centrodestra. Una prova muscolare dunque, quella del sindaco uscente, che schiera ben 320 degli oltre 600 candidati che si daranno battaglia alle prossime comunali: 10 liste solo per lui, con l'obiettivo di spuntarla già al primo turno evitando un ballottaggio che per gli uscenti è sempre un passaggio tortuoso. E se non si riuscirà direttamente, magari arrivare al ballottaggio dopo aver conquistato la maggioranza con le liste non sarebbe male: è un ragionamento che in ambiente mastelliano c'è, vista la forza delle liste messe in campo.

Cinque le liste a sostegno di Luigi Diego Perifano: il Partito Democratico, ovviamente, e poi Città Aperta, Civici e Riformisti, La tua Benevento Futura e Centro Democratico. Mancano i Cinque Stelle, che sarebbero stati la sesta lista: ma ci sono diversi candidati marcatamente appartenenti all'universo pentastellato nelle sue liste. Lo aveva annunciato già nei giorni scorsi Perifano (che domani presenterà anche il programma alle 10 all'Hotel Il Molino) che non avrebbe puntato su “eserciti” a sostegno: meglio una coalizione snella ma forte. D'altronde, c'è da ricordarlo, proprio Mastella nel 2016 la spuntò puntando su 4 liste a sostegno. Ne schiererà 3 Angelo Moretti: quella di sua diretta ispirazione con Civico 22, quella ambientalista con Europa Verde e Per e quella di Altrabenevento con “Senso Civico”.

Una coalizione ambiziosa che punta a essere la “sorpresa” elettorale. Dovrebbero essere due le liste a sostegno di Rosetta De Stasio: in una competizione che vede una sfida tutta interna al centrosinistra, in una città in cui storicamente il pensiero di centrodestra è esistente, la consapevolezza è che al di là dell'orizzonte immediato delle comunali c'è parecchio da guadagnare per il futuro. E poi 600 e oltre candidati, uno per ogni 80 cittadini circa: tanti, troppi...molti addirittura da fuori città...serviva? Vedremo. La certezza è che da oggi, e per un mese, sarà campagna elettorale.