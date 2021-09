Noi campani: per le Case di comunità Perifano arriva in ritardo "L'iter per la loro istituzione è stato avviato, mesi fa"

"Dispiace constatare come, anche su questioni importanti per la salute dei cittadini di Benevento, il candidato sindaco di Alternativa per Benevento arrivi in preoccupante ritardo".

Così la segreteria cittadina di Noi Campani che prosegue: "Sicuramente in questi anni è stato impegnato in altre faccende ma se fosse stato più attento a quanto avveniva in città, si sarebbe accorto che le Case di comunità sono servizi per i quali il Comune di Benevento, insieme all'Asl, si è già da tempo attivato.

L'iter per la loro istituzione è stato avviato, mesi fa, e appena lo scorso 20 luglio nell'Assemblea dei Sindaci presieduta proprio dal primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, i vertici dell’Asl ne hanno anticipato caratteristiche e future dislocazioni. Si tratta di una conquista sociale fondamentale che insieme alla cittadella aziendale dedicata proprio all’Asl, innalzeranno la qualità dei nostri servizio sanitari.

Da anni, il Comune di Benevento è al fianco dei cittadini, soprattutto di quelli più vulnerabili. Durante la fase più acuta dell'emergenza Covid, abbiamo toccato con mano i bisogni assistenziali della popolazione locale, soprattutto dei pazienti più fragili, e conosciamo le difficoltà del sistema sanitario tradizionale. I servizi assistenziali di comunità, opportunamente dislocati nei quartieri più popolosi daranno un importante contributo ad assicurare il fabbisogno sanitario della popolazione.

Anche se solo per disattenzione o mancata conoscenza della realtà territoriale, fa piacere constatare come anche i candidati avversari sposino la linea amministrativa di Clemente Mastella".