Perifano: «Case comunità idea di Mastella? Bene, tiri fuori le carte» «Esiste un atto dove ne ha deciso l'ubicazione?»

Luigi Diego Perifano interviene sulla questione casa di comunità, replicando a Noi Campani: “Finalmente Clemente Mastella prova a discutere di idee e progetti per la Città, ma lo fa, come al solito, scadendo nella mera propaganda e raccontando l’ennesima palla.

Con una nota stampa a firma di ‘Noi Campani’, infatti, il sindaco pro-tempore interviene sulla vicenda delle Case di Comunità, ovvero strutture sanitarie di quartiere che riuniscono medici di famiglia, specialisti, infermieri, assistenti sociali ed altri professionisti sanitari quali logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e altri.

Saranno introdotte con il Recovery Fund e già il 12 luglio scorso, con una nota che ebbe ampio risalto sulla stampa locale, il sottoscritto propose di realizzarne una al rione Libertà. Mastella restò in silenzio. Oggi, invece, vorrebbe rivendicare la primogenitura della proposta citando una assemblea dei sindaci tenutasi lo scorso 20 luglio (e sarei io in ritardo?) e conclusasi, tra l’altro, con un nulla di fatto perché nemmeno fu raggiunto il numero legale dei partecipanti. Di quali decisioni parla, dunque, Mastella? Se esiste un atto ufficiale in cui il Comune di Benevento si è espresso sull’ubicazione in Città di una Casa di Comunità lo tiri fuori, e io, a prescindere dalle diverse vedute politiche, non faró mancare il mio sostegno per realizzare un obiettivo importante per il nostro quartiere cittadino più popoloso. Il resto è fuffa, è il solito niente mischiato con il nulla.

Lo ringrazio, però, per avermi fornito l’opportunità di chiarire un concetto: l’unica linea amministrativa che non mi sentirei mai di sposare, per timore di finire all’inferno a furia di compiere peccati, è proprio la sua”.