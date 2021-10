Affluenza: a Benevento al 73 per cento, nel Sannio al 70 In calo quasi ovunque rispetto a cinque anni fa

Affluenza leggermente in calo nel Sannio rispetto alle ultime comunali, nonostante i due giorni a disposizione per votare. In totale è del 70 per cento l'affluenza nell'intera provincia.

A Benevento città vota il 73,12 per cento del totale, al di sotto del 78,5 per cento del 2016.

Ci sono comuni in cui tuttavia l'affluenza è cresciuta: Bonea, col 78,5 per cento contro il 77,5 per cento di cinque anni fa, Foglianise con l'82,85 per cento di cinque anni fa, Ginestra degli Schiavoni, tra i comuni meno popolosi del Sannio col 48,1 per cento contro il 41,5 di cinque anni fa e infine San Nicola Manfredi, all'80 per cento, con pochi voti in più rispetto al 2016.