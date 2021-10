Sant'Angelo a Cupolo: Cataffo sconfigge Zarro per una manciata di voti Sconfitto l'ex vicesindaco per un punto percentuale

Sant'Angelo a Cupolo cambia verso: perde per una manciata di voti l'ex vicesindaco, Stefano Zarro, con la lista “Sosteniamo Sant'Angelo a Cupolo”, che prende 1083 voti.

Non sono bastati perchè Diego Cataffo di Libera Mente ne ha presi 1118, 35 in più.

Distanziata invece Paola Genito con Sant'Angelo Futura che prende 638 preferenze