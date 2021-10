Borghi (Pd): Mastella prova a giustificare il mancato risultato Il commissario dem contro il sindaco uscente: se il voto è stato condizionato sporga denuncia

“Una figura istituzionale che ha avuto alte responsabilità repubblicane come parlamentare e ministro, non può lanciare accuse generiche e fumose sulla regolarità delle operazioni elettorali".

Così Enrico Borghi, Responsabile nazionale politiche per la sicurezza del Partito Democratico e commissario PD Benevento, in merito alle recenti affermazioni di Mastella che si confronterà, al ballottaggio con il candidato Luigi Diego Perifano, della coalizione Alternativa per Benevento, sostenuta anche dai dem sanniti.

"Se il sindaco Mastella ha elementi per sostenere che il voto del primo turno sia stato condizionato o, addirittura, modificato, vada alla Procura della Repubblica, indichi i responsabili e sporga denuncia. Altrimenti è evidente che siamo solo di fronte al maldestro tentativo di giustificare un mancato risultato -la vittoria al primo turno- sbandierato per mesi come fatto certo. A ben vedere ci hanno pensato i beneventani a smentire previsioni trionfalistiche e sondaggi, per cui Mastella provi ad affrontare serenamente e senza inutili clamori la prova delle urne che lo attende”.