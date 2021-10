Corona: mi attaccano sulla mensa perchè mi temono Il candidato di Altra Benevento è possibile contro i mastelliani

"Il coordinamento delle liste che sostengono Clemente Mastella si è scomodato, al gran completo, per attaccare me, da giorni sottoposto a fuoco incrociato, anche sulla vicenda mensa scolastica. Voglio ricordare che il ritardo della fornitura dei pasti, il cambio dei menù, i problemi di iscrizione e le sanzioni per la mancata comunicazione di assenza dei bambini, sono stati segnalati non da me ma da un comitato di genitori senza alcuna mia

partecipazione, nè diretta nè indiretta".

Così Gabriele Corona va all'attacco. "É stato il sindaco Mastella - prosegue - a chiamarmi in causa sostenendo che il servizio non ha funzionato come avrebbe dovuto a causa di un boicottaggio di un dipendente iscritto alla Cub, un sindacato di base al quale anch'io aderisco senza alcun ruolo di dirigente.

La notizia data da Mastella è completamente falsa! Vi sono stati problemi organizzativi che qualcuno tenta di

attribuire ai dipendenti, di certo non a quelli inscritti al sindacato Cub, che invece sono la conseguenza della fretta imposta dal sindaco per l'inizio del servizio in piena campagna elettorale, senza la dovuta e necessaria

preparazione. Non sono io quindi ad aver speculato sui problemi della mensa scolastica, come sostiene il coordinamento dei mastelliani, ma è stato Mastella con notizie false ed irresponsabili che creano allarmi tra le famiglie. Capisco però il nervosismo e le preoccupazioni dei suoi sodali che da qualche giorno si accaniscono con attacchi nei miei confronti solo perchè ho deciso di partecipare alla campagna elettorale per il ballottaggio contro questa amministrazione".

Ricorda la diffusione di una vignetta sulla sua "presunta (o temuta) partecipazione alla prossima giunta comunale", "illazioni varie da parte del sindaco sulla mia presunta ricerca d'incarichi; poi l'accusa di aver orchestrato attraverso un dipendente il boicottaggio della mensa" e chiosa: "testimoniano che i mastelliani sono davvero molto preoccupati, comprendono di essere ormai alla fine di questa esperienza di governo della città e temono anche l'attività di Altrabenevento".

Analizza il risultato delle urne e conclude: "Confermo che faccio campagna elettorale al ballottaggio contro Mastella e quindi a favore di Luigi Diego Perifano che ho incontrato solo ieri non per incarichi di alcun tipo ma solo per discutere del piano periferie, del Malies e di ditte casertane e napoletane che da tempo cercano di impossessarsi del centro storico della città".