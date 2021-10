De Stasio: «Nessun accordo o inciucio con Perifano» «Ho apprezzato le sue dichiarazioni, ma nessun accordo del caminetto»

Smentisce ogni accordo con Perifano Rosetta De Stasio: «Ieri in tarda serata, e poi questa mattina, ho preso atto che sono stati pubblicati articoli che riporterebbero la notizia di “un accordo” tra me, o comunque le liste che mi hanno sostenuto, ed il candidato Sindaco Luigi Perifano.

Oltre alla smentita effettuata ieri sera ( sul mio profilo facebook e a Lab TV), ed in considerazione che la notizia, non vera, continua a circolare, ritengo doveroso ribadire, anche in questa sede, la mia posizione già espressa con estrema chiarezza nel mio comunicato stampa di qualche giorno addietro.

Ho dichiarato, e lo ribadisco, che il mio ruolo in Consiglio comunale sarà quello dell’opposizione, considerato che la comunità umana e politica a cui sono sempre appartenuta è cosa diversa da quelle schierate a sostegno dei due candidati Sindaco.

La lista “Essere Democratici”, in una nota inviata alla stampa, parla di un accordo di Perifano con “la ex missina De Stasio: preciso subito che sono “ex” solo perché il Movimento Sociale Italiano oggi non esiste più, non certo perché ho abbandonato un movimento politico o un’idea, come, invece, sono abituati a fare i rappresentanti di questa lista (Del Vecchio, Lepore, De Pierro, ecc.).E’ bene che i lettori comprendano esattamente il significato di “ex” che, altrimenti, potrebbero interpretare in modo non corretto.

In relazione alla notizia di un presunto accordo con il candidato Perifano, nel ribadire che non è stato stipulato o ratificato alcun accordo e che, pertanto, la notizia è destituita di ogni fondamento, preciso anche che ho accolto con piacere la dichiarazione dello stesso Perifano circa la condivisione di una parte del mio programma.

Essere presenti in consiglio, al di là dei ruoli e delle forze politiche di appartenenza, significa anche e soprattutto cercare di realizzare i punti del programma sulla cui base è stata chiesta la fiducia alla popolazione.

E’, pertanto, del tutto evidente che se sarà così, e cioè se effettivamente in Consiglio ci sarà condivisione del mio programma, vi sarà il mio consenso.

E’ altrettanto evidente che non ho alcuna intenzione di fare inciuci o accordi del caminetto, lontani anni luce dalla mia formazione e cultura politica.

Le alleanze e gli accordi si stipulano con la gente, ed i voti favorevoli si esprimono sui programmi, non certo sulle prebende o sugli incarichi».