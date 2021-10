Perifano - Mastella: scoppiettante duello in Rai Scontro tra i due nella tribuna elettorale del TgR

Scoppiettante il dibattito tra Mastella e Perifano durante le tribune elettorali del TgR della Rai, andato in scena ieri.

Un avvio pacato, un finale con un violentissimo scambio d’accuse tra i due contendenti che domenica e lunedì si sfideranno per la poltrona di primo cittadino di Benevento.

Certo, le schermaglie non sono mancate fin dall’inizio, col primo cittadino di Benevento che ha rivendicato di nuovo di essere sostanzialmente da solo contro tutti, dove il tutti è rappresentato da una coalizione in cui “Manca solo Forza Nuova, ma non manca il nero, c’è infatti anche chi ha dichiarato di ascoltare faccetta nera prima di andare a dormire”.

Di contro Perifano che si è detto soddisfatto di essere arrivato al ballottaggio contro chi “sbandierava a destra e a manca che si sarebbe vinto al primo turno, col 60 o 70 per cento, e invece ora ce la giochiamo” e pizzicando sul dibattito “Finora l’avevo invocato ma senza risultati, sembrava di essere sul set del film “Il Fuggitivo”.

Il sindaco uscente per contro ha messo nel mirino la precedente gestione: “Hanno lasciato debiti monstre, non hanno fatto il depuratore, la mensa con loro partiva a gennaio ed era pessima, la città era cupa, i beneventani con loro hanno rischiato di perdere persino il trasporto pubblico. Per non parlare del Malies che hanno aperto senza collaudo e poi richiuso: io invece ho illuminato la città, fatto funzionare la mensa e risolta problemi come quello del depuratore e del Malies”.

Perifano ha replicato affermando come “L’orologio del sindaco è fermo al 2016: sa solo parlare e accusare quelli che c’erano prima però in cinque anni non ha fatto niente”.

In mezzo le rivendicazioni rispettive sul progetto di casa di comunità a Rione Libertà

Tensione alla fine quando si è arrivati a un pesante scambio di accuse, con Mastella che ha dichiarato “Io un massone a capo della mia città non lo voglio” e Perifano che ha ricordato i problemi giudiziari in cui sono stati coinvolti esponenti del fu Udeur “Mentre io ho stretto soltanto mani di persone per bene”.