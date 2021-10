Mastella: «Gli altri cercano l'appoggio dei leader. Io sono un leader: vinciamo» Bordate del sindaco uscente per Letta: «Inelegante la sua visita, stia attento a mia area centrale»

Chiusura della campagna elettorale di Mastella dal teatro Massimo, bordate per tutti i suoi avversari, e anche per il segretario nazionale del Pd, Errico Letta: «Io ci sono stato, i miei avversari non li conoscevate perché non vi salutavano neppure. Letta era a Siena per recuperare il disastro fatto con Monte dei Paschi, io invece ero tra i bambini, che sono stati anche utilizzati in campagna elettorale per la mensa. Hanno tentato di operare qualche incursione proprio per questo.

Letta inelegante: io non l'avrei mai fatto. Quando io ero ministro lui era sottosegretario, nella prima repubblica io c'ero, lui no. Quando si è stati amici questo non si fa: contabilizzare tutto è la fine delle relazioni umani. Dovrà stare attento a me e ad altri che formeremo un'area centrale e senza questa non si governa l'Italia.

Dal 2006 ad oggi il partito di Letta senza di me non ha più vinto un'elezione politica.

Bisogna distogliere lo sguardo dalle cose prettamente locali: gli altri han bisogno di chiamare leader, io sono un leader.

Difficile però resistere quando c'è una forma di congiura come ricordato anche da Palamara.

Qualcuno del De Magistris fan club è presente anche a Benevento.

Letta non ci sarà come c'ero io quando c'era il covid, Perifano non c'era.

La città di Benevento ha retto all'urto covid perché eravamo tutti uniti in quella che è stata una garitta che io definisco la garitta dell'amore.

Abbiamo dato saturimetri anche a persone che non mi votano.

Siamo maggioranza in questa città, abbiamo già vinto le elezioni: dobbiamo solo riconfermare questa maggioranza. Mi sono liberato di quelli che passavano di qua e di là.

Ho chiuso scuole perché bambini rischiavano di far morire i nonni facendo da agenti di contagio.

Scuole? Le ho chiuse perché col sindaco precedenti alcuni istituti non avevano requisiti antisismici.

Non volevo succedesse qualcosa ai bambini. Le scuole saranno riaperte: io sono sereno per come abbiamo edificato questa piccola città rendendola una capitale del sud.

Depuratore si farà dopo anni e anni. Città a colori è perché hanno fatto un'ammucchiata di tutti i colori con la guida di un massone: io la contrasterò.

15Mila famiglie erano senza gas e senza numeri civici, neppure nella Papuasia accade ciò: le contrade erano completamente dimenticate.

Benevento deve diventare la capitale delle aree interne. Altro che bassezza politica: un avvocato di provincia voleva fare il professorino con me, io sono nella storia, lui da lunedì sera non sarà neanche nelle cronache di Benevento.

Amts, Asia: ho evitato fallimento dell'una e migliorato sensibilmente l'altra salvando posti di lavoro in entrambe.

Benevento è tra i primi dieci comuni in Italia per trasparenza degli atti. Bisogna andare tutti al voto: gli umili, chi ha bisogno, quelli che chiedono non dovrebbero chiedere, ma dovrebbero avere dallo Stato. Ho chiesto scusa per le cose non fatte: in alcune contrade non siamo arrivati, mi voteranno ancora e li ringrazio, ci arriveremo.

Faremo un grande piano edilizio: ci sono troppe situazioni disastrate.

Serve un patto per il sistema educativo di Benevento: c'è ancora troppa dispersione scolastica. Io penso a Benevento, Letta pensa a Siena, non certo a voi.

Cinque Stelle? Ora hanno fatto l'endorsement, pigliano il 2 per cento in Italia e fanno solo ora l'endorsement perché non erano in grado di fare la lista.

Si mettono insieme per sembrare più forti ma hanno fatto l'unione dei pigmei. Pd non è primo partito della città: abbiamo scomputato le forze.

Se siamo totalizzanti nell'impegno non ce n'è per nessuno.

Sono in campo per interessi (e cita Antonella Pepe, coordinatrice della segreteria dem), come Moretti: non fa carità, le sue sono imprese, nel 2020 lui confezionava e vendeva mascherine, io le cercavo per donarle ai beneventani e lui faceva affari. E' passato dal 2020 al 2021 da 1milione a 8 milioni di fatturato. Con fiscalità di vantaggio i commercianti che operano in regime ordinario non possono competere. Lui non ha dato una mascherina gratis alla comunità di Benevento.

Dobbiamo impegnarci tutti».

In ultimo la celebre frase di Micheal Jordan sui tiri e sugli errori